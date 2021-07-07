Испания вылетела, хотя сломала Италии игру. Это был матч, достойный финала

Матч Италии и Испании мог бы быть просто классикой современного футбола, но контекст делает их встречу даже чем-то большим. Нынешняя Италия под руководством Роберто Манчини чуть ли не больше похожа на Испанию, чем сама Испания. Команда чаще всех на Евро бьёт по воротам и занимает третье место по владению – мощные показатели, которые говорят не только о силе, но и о стиле. А победа над Бельгией показала, что итальянцы не отказываются от стиля даже с самыми сложными соперниками.

Единственная замена в составе сборной Италии по сравнению с четвертьфиналом лишена интриги: вместо драматично порвавшего связки Спинаццолы в старте появился Эмерсон. Глубоко запасной в «Челси», но привыкший к схеме с тремя центральными защитниками.

Луис Энрике сделал две замены после вымученной победы над Швейцарией, и если само по себе появление Ольмо и Оярсабаля не удивляет, то отсутствие в старте Мораты – это сенсация. Он не вышел с первых минут впервые с начала Евро.

Ольмо в роли ложной девятки – не только роль, с которой он уже знаком, но и повторение лучшего приёма в исполнении бельгийцев в четвертьфинале. Его стягивания в центр поля должны были помогать проходить высокий прессинг итальянцев: защитники не будут выходить из линии настолько высоко, в полузащите появляется лишний игрок, открытый для паса из глубины.

Изящный план Энрике, который привёл к тому, что в первом тайме у Италии совершенно не получалось владеть мячом. К середине первого тайма у Испании набралось выше 70% владения. Символ их контроля – Педри, 31 пас за тайм, 100% точности. Правда, итальянцы всё равно адаптировали прессинг – мяч застрял в центральной трети и не доходил до штрафной.

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В первой линии оставался один Иммобиле, да и тот не столько играл по центральным защитникам, сколько мешал пасовать на Бускетса. На которого, в свою очередь, выдвигались Барелла и Верратти, так что он постоянно был под давлением. Инсинье и Кьеза располагались в полупозиции: не забывали про Альбу и Аспиликуэту, но держались ближе к Педри и Коке.

Но если итальянцам удавалось сдерживать даже такую Испанию в центре, то испанцы просто выключили из игры Жоржиньо. Это уже серьёзный удар по владению, но был и ещё один. Эмерсон открывался ниже, чем Спинаццола и не создавал перегруз, разрушающий схему соперника. Отсюда ужасные показатели в атаке: всего один удар за тайм и ни одного углового.

При всех комплиментах Энрике и его команде надо отметить, что матч нельзя свести к доминированию одной команды и везению другой. Доминирование было скорее стерильным: всего один пас в чужой штрафной и всего один действительно впечатляющий сейв Доннаруммы за тайм. А тактические фолы при неудачном прессинге – оружие, которым нельзя пользоваться бесконечно. То есть контроль казался немного хрупким.

В то же время у Италии заслуживает комплиментов гибкость, с которой они чередовали контрпрессинг с откатыванием в средний блок. А после быстрого розыгрыша штрафного итальянцы создали не менее опасный момент, чем удар Ольмо: словили Симона на ошибке с таймингом выхода (он много выходил из ворот, но часто неуверенно), и если бы Иммобиле чуть быстрее развернулся (или чуть раньше отдал бы пас), то Барелла бил бы с линии штрафной по пустым воротам. Абсолютно голевой момент, хотя он даже не закончился ударом. Плюс к концу тайма Бонуччи начал выдвигаться на Ольмо в полузащиту, а Эмерсон – активнее подключаться к атакам, что ещё больше выровняло игру.

Энрике сумел лишить Италию привычного стиля и заставил Верратти, Бареллу и Жоржиньо обороняться, но его команда не конвертировала это преимущество в опасные моменты. Второй тайм требовал новых решений.

А начался второй тайм с опасных атак. Ольмо запутал защиту простым смещением на правый фланг и опасно подавал вдоль ворот. Через несколько минут Бускетс удивил подходом к чужой штрафной, остался один и опасно бил вторым темпом. По первому тайму это трудно было представить, но испанцы стали двигать мяч ещё быстрее.

Контроль в центре стал более рваным, вертикальные передачи вскрывали оборону в полуфлангах и стали источником регулярных полумоментов. Обратная сторона этого – у Италии стало больше контратак. Вся их контригра в первом тайме по сути свелась к двум хорошим выходам из обороны (зато это были голевой момент и штанга), а во втором Кьеза начал постоянно получать мяч с возможностью разогнаться.

Первый момент в быстрой атаке у Кьезы был на 53-й минуте: бил метров с 15 из-под защитника, Симон справился. Через семь минут Италия разбежалась ещё быстрее. Доннарумма сыграл на выходе, вбросил на Верратти, а тот продлил на Иммобиле. Иммобиле опять потерял мяч, зато Кьеза подхватил, подработал и пробил под дальнюю штангу.

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Нелогичный гол, если брать во внимание, как у Италии не получалось играть в свой футбол. Но вполне логичный, если смотреть, как менялась игра в целом: степень контроля Испании постепенно снижалась, игра раскрывалась в обе стороны. Собственно, и счёт ударов радикально изменился после первого тайма: с 1:5 на 3:3, включая гол.

Сразу после гола пошли массовые замены. Манчини убрал Иммобиле (очередной слабый матч) и выпустил Берарди на правый фланг. Кьеза перешёл налево, Инсинье стал центральным нападающим. Ещё через 10 минут вышли Пессина и Толои (вместо Верратти и Эмерсона). Энрике отреагировал выходом Мораты и Морено вместо Торреса и Оярсабаля и неожиданной заменой Коке на Родри, причём Родри вышел не в опорную зону, а в правый полуфланг – то есть замена по позиции.

Гол изменил характер игры. Теперь Италия исключительно отбивалась, а Испания не только владела мячом (75% после гола), но и давила, разыгрывала возле штрафной и создавала остроту. Правда, всё это не имело бы значения, если бы Берарди лучше ударил в единственной осмысленной контратаке, которая удалась до овертайма. Он бил с угла вратарской, но несложно для Симона.

Немного удивляют замены Манчини: Ди Лоренцо пришлось закрывать левую бровку, а Барелле – левый полуфланг полузащиты. При этом нельзя сказать, что Пессина способен помочь в позиционной обороне. Видимо, план был в том, чтобы зацепиться за мяч и отодвинуть игру от своих ворот (особенно, учитывая жесты Инсинье, когда он звал партнёров включиться в прессинг). Но это не сработало, а большое количество атакующих игроков и игроков на незнакомых позициях мешало защищаться в низком блоке. С Толои и Пессиной трудно играть в катеначчо. В концовке Манчини выпустил вместо Бареллы Локателли (это напрашивалось) и вместо Инсинье – Беллотти, но это случилось уже после гола Мораты.

Испания дожала за 10 минут до конца, причём в фирменном стиле: через комбинацию, выведя Морату один на один через пас. Кстати, сам Мората создал условия для своего прорыва, когда оттянулся в глубину перед рывком. Заслуженный гол: минут 10 до него испанцы постоянно были в одном пасе от опасного момента.

Ничья в основное время по делу. Испания была лучше в первые полчаса и сумела заставить Италию отказаться от своего стиля (например, Бельгии это не удалось), но не сумела создать привычное количество моментов – а при их слабой реализации это проблема. У итальянцев редко проходили контратаки, но те что были, несли опасность. И ещё, надо отметить стиль судейства. У Феликса Бриха не было грубых ошибок, но его трактовка тактических фолов удивила. Испания срывала атаки на чужой половине всю игру и обошлась без последствий. Хотя, например, Ольмо сделал восемь фолов. Восемь фолов – и без жёлтой карточки, удивительно. Конечно, это тоже повлияло на частоту итальянских контратак.

А вот в первом овертайме одна команда была на порядок сильнее другой. В конце Бонуччи вынес мяч с ленточки после удара Льоренте. К этому моменту Италия уже защищалась впятером в линию: дополнительным защитником стал Кьеза. Но он не смог продолжить игру и был заменён. Большая потеря. Италия выдерживала 4-5-1 с узкой защитой и плотным блоком в центре. А Испания разрывала.

Неожиданно на фоне усталости проявилось превосходство испанцев при стандартах. В 90 минут основного времени счёт по ударам после стандартов 0:1, а в 30 минут овертаймов – 0:3. И дело не в верховых единоборствах Мораты: например, Ольмо внёс панику неожиданным прямым ударом издали.

Испания была лучше в совокупности всего игрового времени, но не настолько, чтобы любой исход по пенальти можно было назвать несправедливым. Характерно, что решающий удар не забил Мората. Характерно потому, что он – не только антигерой, но и герой этой Испании. Человек, который забил победный гол хорватам. Который сравнял с Италией. Но при этом не забил не только итальянцам в серии, но и с игры Словакии. Почему он вообще бил?

Испания заслуживает симпатии и сочувствия, как команда, которая в своих лучших отрезках была явно лучше по качеству игры на турнире. Италия же добралась до полуфинала в стиле Испании – но вышла в финал как олдскульная Италия. Не по игре, выбивая мяч с ленточки, изредка опасно контратакуя и обороняясь без мяча всей командой. Так тоже можно.

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