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Пике выразил недовольство форматом серии пенальти после вылета сборной Испании с Евро-2020

Пике выразил недовольство форматом серии пенальти после вылета сборной Испании с Евро-2020
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Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике прокомментировал поражение команды в полуфинале Евро-2020 со сборной Италии. Встреча прошла в Лондоне на арене «Уэмбли» и закончилась победой итальянцев в серии пенальти (1:1 – основное время, 4:2 – пенальти).

«Огромный турнир для сборной Испании. Это большая гордость. Добраться до полуфинала Евро-2020 – большое достижение. Не думаю, что на турнире есть лучшая сборная, но серия пенальти иногда бывает очень жестокой. Большое спасибо команде!

Неслучайно в четырёх сериях пенальти, которые были на Евро-2020 и на Кубке Америки, побеждала команда, которая била первой. Статистика говорит, что у команды, которая бьёт первой, больше возможностей. Мне не кажется справедливым, что жеребьёвка на таком турнире ставит тебя в невыгодное положение», написал Пике в своём «твиттере».

В финале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Англия — Дания, которая свой полуфинальный матч турнира проведёт 7 июля. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало – 22:00 мск.

Календарь чемпионата Европы по футболу - 2020
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