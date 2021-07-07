Пике выразил недовольство форматом серии пенальти после вылета сборной Испании с Евро-2020

Бывший защитник сборной Испании Жерар Пике прокомментировал поражение команды в полуфинале Евро-2020 со сборной Италии. Встреча прошла в Лондоне на арене «Уэмбли» и закончилась победой итальянцев в серии пенальти (1:1 – основное время, 4:2 – пенальти).
«Огромный турнир для сборной Испании. Это большая гордость. Добраться до полуфинала Евро-2020 – большое достижение. Не думаю, что на турнире есть лучшая сборная, но серия пенальти иногда бывает очень жестокой. Большое спасибо команде!
Неслучайно в четырёх сериях пенальти, которые были на Евро-2020 и на Кубке Америки, побеждала команда, которая била первой. Статистика говорит, что у команды, которая бьёт первой, больше возможностей. Мне не кажется справедливым, что жеребьёвка на таком турнире ставит тебя в невыгодное положение», написал Пике в своём «твиттере».
В финале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Англия — Дания, которая свой полуфинальный матч турнира проведёт 7 июля. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало – 22:00 мск.
- 7 июля 2021
-
01:58
-
01:34
-
01:21
-
00:59
-
00:57
-
00:52
-
00:40
-
00:24
-
00:15
- 6 июля 2021
-
23:55
-
23:51
-
23:47
-
23:38
-
23:38
-
23:27
-
23:17
-
22:56
-
22:52
-
22:42
-
22:29
-
22:17
-
21:45
-
21:34
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
20:48
-
20:40
-
20:30
-
20:23
-
20:13
-
20:01
-
19:43
-
19:42
-
19:33