Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мората, незабивший пенальти, высказался о вылете сборной Испании с чемпионата Европы

Мората, незабивший пенальти, высказался о вылете сборной Испании с чемпионата Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Испании Альваро Мората отреагировал на поражение команды в полуфинале чемпионата Европы по футболу 2020 года со сборной Италии. (1:1 – основное время, 2:4 – по пенальти). Напомним, Мората вышел на замену на 62-й минуте и на 80-й минуте забил гол в ворота сборной Италии. Однако, он не реализовал свой удар в серии пенальти.

«Эта команда заслуживала большего, гораздо большего. Как и вся Испания, это была моя мечта, наша мечта. Могу только сказать, что горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Спасибо тем, кто поверил в нас. Иногда в футболе бывает очень сложно. Да здравствует Испания», — написал Мората в своём «инстаграме».

В финале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Англия — Дания, которая свой полуфинальный матч турнира проведёт 7 июля. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало – 22:00 мск.

Расписание матчей ЧЕ по футболу - 2020
Испания вылетела, хотя сломала Италии игру. Это был матч, достойный финала Испания вылетела, хотя сломала Италии игру. Это был матч, достойный финала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021