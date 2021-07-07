Мората, незабивший пенальти, высказался о вылете сборной Испании с чемпионата Европы

Нападающий сборной Испании Альваро Мората отреагировал на поражение команды в полуфинале чемпионата Европы по футболу 2020 года со сборной Италии. (1:1 – основное время, 2:4 – по пенальти). Напомним, Мората вышел на замену на 62-й минуте и на 80-й минуте забил гол в ворота сборной Италии. Однако, он не реализовал свой удар в серии пенальти.
«Эта команда заслуживала большего, гораздо большего. Как и вся Испания, это была моя мечта, наша мечта. Могу только сказать, что горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Спасибо тем, кто поверил в нас. Иногда в футболе бывает очень сложно. Да здравствует Испания», — написал Мората в своём «инстаграме».
В финале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Англия — Дания, которая свой полуфинальный матч турнира проведёт 7 июля. Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли», начало – 22:00 мск.
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