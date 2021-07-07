Голкипер Мартинес признан игроком матча Аргентина – Колумбия

Голкипера сборной Аргентины Дамиана Мартинеса признали игроком полуфинального матча Кубка Америки. Об этом сообщается в «Твиттере» турнира.

Мартинес совершил сразу три сейва в серии послематчевых пенальти между сборными Аргентины и Колумбии.

В полуфинале Кубка сборная Аргентины по пенальти обыграла Колумбию и вышла в финал. Счёт встречи – 1:1 (3:2 по пенальти).

На 7-й минуте первый гол в составе аргентинцев забил Лаутаро Мартинес. У колумбийцев на 61-й минуте отличился Луис Диас. Основное время завершилось со счётом 1:1. В серии 11-метровых ударов точнее оказались аргентинские футболисты. В составе колумбийцев свои попытки реализовали Хуан Куадрадо и Мигель Борха, а у аргентинцев забили Лаутаро Мартинес, Лионель Месси и Леандро Паредес.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины встретится с Бразилией, которая в своём полуфинале обыграла команду Перу с минимальным счётом – 1:0.