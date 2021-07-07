В финале Кубка Америки — 2021 сыграют Бразилия и Аргентина

По итогам двух полуфинальных матчей определились оба финалиста нынешнего розыгрыша Кубка Америки.
В первом полуфинале сборная Бразилии одолела Перу за счёт одного гола (1:0), автором которого стал полузащитник Лукас Пакета.
Во второй встрече 1/2 финала национальная команда Аргентины встречалась с Колумбией. В основное время матча соперники обменялись голами (1:1). У аргентинцев забил нападающий Лаутаро Мартинес, а у колумбийцев отличился форвард Луис Диас. В серии пенальти точнее оказалась Аргентина — 3:2.
Таким образом, в финале Кубка Америки сыграют сборные Бразилии и Аргентины. Матч состоится в ночь на 11 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.
Видеообзор матча Аргентина — Колумбия:
Видеообзор матча Бразилия — Перу:
- 7 июля 2021
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