В финале Кубка Америки — 2021 сыграют Бразилия и Аргентина

По итогам двух полуфинальных матчей определились оба финалиста нынешнего розыгрыша Кубка Америки.



В первом полуфинале сборная Бразилии одолела Перу за счёт одного гола (1:0), автором которого стал полузащитник Лукас Пакета.



Во второй встрече 1/2 финала национальная команда Аргентины встречалась с Колумбией. В основное время матча соперники обменялись голами (1:1). У аргентинцев забил нападающий Лаутаро Мартинес, а у колумбийцев отличился форвард Луис Диас. В серии пенальти точнее оказалась Аргентина — 3:2.



Таким образом, в финале Кубка Америки сыграют сборные Бразилии и Аргентины. Матч состоится в ночь на 11 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

Видеообзор матча Аргентина — Колумбия:

Видеообзор матча Бразилия — Перу: