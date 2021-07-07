Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В финале Кубка Америки — 2021 сыграют Бразилия и Аргентина

В финале Кубка Америки — 2021 сыграют Бразилия и Аргентина
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам двух полуфинальных матчей определились оба финалиста нынешнего розыгрыша Кубка Америки.

В первом полуфинале сборная Бразилии одолела Перу за счёт одного гола (1:0), автором которого стал полузащитник Лукас Пакета.

Во второй встрече 1/2 финала национальная команда Аргентины встречалась с Колумбией. В основное время матча соперники обменялись голами (1:1). У аргентинцев забил нападающий Лаутаро Мартинес, а у колумбийцев отличился форвард Луис Диас. В серии пенальти точнее оказалась Аргентина — 3:2.

Таким образом, в финале Кубка Америки сыграют сборные Бразилии и Аргентины. Матч состоится в ночь на 11 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

Турнирная таблица Кубка Америки

Видеообзор матча Аргентина — Колумбия:

Видеообзор матча Бразилия — Перу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021