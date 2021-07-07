Тренер «Интера» Индзаги ответил на вопрос о будущем Эриксена, перенёсшего остановку сердца

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос о нападающем Ромелу Лукаку и полузащитнике Кристиане Эриксене в преддверии нового сезона. Датчанин перенёс сердечный приступ во время чемпионата Европы — 2020.



«Я несколько раз разговаривал с Лукаку. Он разочарован вылетом Бельгии с Евро от Италии, но мы уверены в нём.



Также я общался с Эриксеном, но не после Евро, а до. Я рассчитывал на него. «Интер» проделал отличную работу, подписав такого важного игрока, как Чалханоглу. У Эриксена есть время, чтобы вернуться. Мы ждём его с распростёртыми объятиями. У Чалханоглу такие же игровые характеристики, как у Луиса Альберто. Эриксен был очень важен во второй половине прошлого сезона, но Хакан выступит хорошо», — цитирует Индзаги Football Italia.

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