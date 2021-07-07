Месси — об игре вратаря сборной Аргентины: мы знали, что Мартинес сделает не один сейв

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением об игре голкипера Дамиана Эмилиано Мартинеса в матче 1/2 финала Кубка Америки с Колумбией (1:1, 3:2 после серии пенальти). Мартинес отразил три удара с 11-метровой отметки.

«Это феноменально. Он это заслужил. Мы знали, что Эмилиано сделает не один сейв. Мы ему очень доверяем», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

В финале Кубка Америки сборной Аргентины, которая в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1, 3:2 в с.п.) предстоит сыграть с национальной командой Бразилии, которая в своём полуфинале одолела Перу (1:0). Решающий матч состоится в ночь на 11 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.