Форвард киевского «Динамо» перешёл в «Эйбар» на правах аренды

Нападающий киевского «Динамо» Франсиско Соль перешёл в «Эйбар» на правах аренды, сообщает пресс-служба испанского клуба. Арендное соглашение 29-летнего испанского футболиста рассчитано до лета 2022 года.



В сезоне-2020/2021 Соль выступал на правах аренды за «Тенерифе». Форвард принял участие в 37 матчах испанской Сегунды, забил десять голов и отдал две результативные передачи. Ранее Соль выступал за мадридский «Реал», «Вильярреал», «Виллем II» и другие команды.

Напомним, «Эйбар» в 38 матчах набрал 30 очков и занял последнее, 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. Таким образом, в будущем сезоне клуб выступит во втором по силе дивизионе Испании. Чемпионом страны стал мадридский «Атлетико» (86).