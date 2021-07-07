«Стерлинг в огне!» Английские фанаты поют и прыгают у стадиона «Уэмбли» перед матчем Евро

Сегодня, 7 июля, сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Матч 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Английские болельщики в преддверии матча устроили массовые гулянья у стадиона «Уэмбли». Фанаты пели песни, прыгали, обливались различными напитками и скандировали кричалку со словами: «Стерлинг в огне!»
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.
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