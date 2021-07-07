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«Шахтёр» Солигорск проиграл «Лудогорцу» в отборе ЛЧ, «Кайрат» сыграл вничью с «Маккаби» Х

В первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов болгарский «Лудогорец» переиграл белорусский «Шахтёр» из Солигорска. Встреча проходила на стадион «Лудогорец Арена» в Разграде (Болгария) и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 92-й минуте встречи забил полузащитник «Лудогорца» Каули.

В другом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов израильский «Маккаби Хайфа» сыграл вничью с казахстанским «Кайратом». Встреча завершилась со счётом 1:1, голы на счету Омера Атцили и Нуралы Алипа.

Результаты других матчей квалификации Лиги чемпионов:

«Слован» (Словакия) — «Шемрок Роверс» (Ирландия) — 2:0

«Динамо Загреб» (Хорватия) — «Валюр» (Исландия) — 3:2

«Мальмё» (Швеция) — «Рига» (Латвия) — 1:0

«Теута» (Албания) — «Шериф» (Молдавия) — 4:0