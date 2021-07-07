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Игроки сборной Англии встали на колено перед матчем 1/2 финала Евро. Датчане аплодировали

Игроки сборной Англии встали на колено перед матчем 1/2 финала Евро. Датчане аплодировали
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Перед началом матча 1/2 финала чемпионата Европы 2020 года все футболисты сборной Англии преклонили колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

Датские игроки не стали вставать на колено, однако поаплодировали соперникам.

Встреча проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Англия — Дания. Счёт — 1:1, идёт второй тайм.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.

Победитель пары Англия — Дания сыграет в финале Евро со сборной Италии, которая в своём полуфинале одолела Испанию (1:1, 4:2 пен).

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