Сборная Англии одолела Данию в дополнительное время и вышла в финал Евро-2020

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии встречалась с национальной командой Дании. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась победой английской национальной команды в дополнительное время (2:1 ДВ).
На 30-й минуте встречи полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счёт, забив гол со штрафного. Через девять минут английский нападающий Гарри Кейн выполнил разрезающий пас в штрафную на хавбека Букайо Сака, который покатил мяч на форварда сборной Англии Рахима Стерлинга, а датский защитник Симон Кьер в попытке помешать срезал мяч в свои ворота и сравнял счёт. В дополнительное время встречи арбитр Данни Маккели назначил пенальти в ворота сборной Дании. Нападающий английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и вывел сборную Англии вперёд в счёте.
Таким образом, сборная Англии вышла в финал Евро-2020, где встретится с национальной командой Италии, ранее обыгравшей Испанию (1:1, 4:2 — по пенальти).
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