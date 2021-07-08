Рой Кин выразил сомнение в целесообразности назначения пенальти в матче Англия — Дания

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о победе сборной Англии в матче 1/2 финала Евро-2020 с национальной командой Дании (2:1), а также высказался о назначении пенальти в ворота датчан после падения Рахима Стерлинга.



«Англия показала характер и проявила смелость. Саутгейт проделал блестящую работу. Что касается пенальти, то мне кажется, что его не было», — приводит слова Кина Sky Sports.



Нападающий английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и вывел сборную Англии вперёд в счёте. Этот гол и стал победным. В финале Евро-2020 англичане встретятся с национальной командой Италии, ранее обыгравшей Испанию (1:1, 4:2 — по пенальти).

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