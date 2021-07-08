Майкл Оуэн: не уверен, что был пенальти, но какая разница

Бывший нападающий мадридского «Реала» Майкл Оуэн отреагировал на пенальти, назначенный в ворота сборной Дании в матче 1/2 финала Евро-2020 с национальной командой Англии. Одиннадцатиметровый удар был поставлен после падения нападающего англичан Рахима Стерлинга. Нападающий английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать пенальти, однако удачно сыграл на добивании и принёс команде победу.
«Не уверен, что был пенальти, но какая разница», — написал Оуэн на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии обыграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти). На 60-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Италии Федерико Кьеза, который, подобрав мяч в штрафной, выполнил обводящий удар под дальнюю штангу. На 80-й минуте испанский форвард Альваро Мората сравнял счёт. В серии пенальти успешнее оказалась итальянская команда.
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