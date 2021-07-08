Рамос забрал 4-й номер в «ПСЖ» у Керера

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос будет выступать в новом клубе под 4-м номером. Ранее под ним играл Тило Керер.



«Я очень ценю 4-й номер. Это суеверие, потому что я играл под ним с самого начала карьеры. Он был рядом со мной всю карьеру, дополнял меня, приносил мне удачу и много побед. 4-й номер – это часть меня как человека и как профессионала. Для меня носить этот номер в таком клубе, как «ПСЖ», – это честь. Выступления под этим номером за «ПСЖ» точно принесут мне особые чувства», – цитирует Рамоса пресс-служба «ПСЖ».



Ранее стало известно, что испанский защитник Серхио Рамос подписал контракт с «ПСЖ». Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента.

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