Гончаренко назвал главную задачу «Краснодара» на следующий сезон РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко поделился планами на второй межсезонный сбор в Австрии и назвал цель «быков» на следующий сезон в Российской Премьер-Лиге.
«На следующие две недели в Австрии цели те же: мы должны структурно нападать и структурно обороняться. Увеличим интенсивность тренировок, будем пробовать разные варианты в позиционном нападении, отрабатывать маршруты быстрого выхода в атаку и работать над прессингом.
Задача на следующий розыгрыш чемпионата России? Нужно сделать существенный шаг вперёд по сравнению с предыдущим сезоном», — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах команда набрала 41 очко. От зоны еврокубков «быков» отделили 12 очков, от зоны вылета — 19. В ходе сезона у коллектива сменился главный тренер — вместо Мурада Мусаева краснодарцев возглавил Виктор Гончаренко, который до этого работал в ЦСКА.
- 8 июля 2021
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