Федун призвал поблагодарить Черчесова за проделанную в сборной России работу

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России и призвал поблагодарить специалиста за проделанную работу.

«Надо отметить заслуги Станислава Саламовича, поскольку благодаря ему мы в своё время играли в четвертьфинале чемпионата мира. Страна была счастлива, за это ему скажем спасибо.

Тренерская судьба такова, что сегодня ты наверху, а завтра — внизу. К сожалению, этого не избежал ни один тренер. Скажем ему спасибо за ту работу, которую он проделал в сборной», — приводит слова Федуна Sport24.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.