Орлов: что ты ныряешь, Стерлинг? А сколько Дзюба нырял? А Соболев?

Популярный комментатор Геннадий Орлов высказался о назначенном пенальти в дополнительное время полуфинального матча Евро-2020 Англия — Дания (2:1 ДВ).



«Я сам был футболистом, и мы считали неприличным забивать рукой мяч, нырять. Это потом появились такие игроки, как Стерлинг. Сколько раз он уже нырял? Рахим специально провоцирует. Он входит в штрафную и не бьёт по воротам. Уже есть момент, а он продолжает толкать мяч дальше. Очевидно, что не было касания ногой в том эпизоде. Но дальше было бедро Йенсена. Трудно судить. Но Моуринью сказал, что пенальти не было. Венгер тоже сказал, что не было пенальти. И я с ними согласен. Нельзя было назначать пенальти.



Гвардиола критиковал Стерлинга за нырки. За симуляцию положена карточка, но судьи попадаются. Соболев же обманул судью из Франции. Не было там пенальти, а он назначил. Давайте играть честно. Что ты ныряешь, Стерлинг? А сколько Дзюба нырял? А Соболев? Для этого VAR и придумали — чтобы помочь судье. Но арбитр не пошёл смотреть момент, и тут возникает много вопросов. Неслучайно весь мир это обсуждает. Зато все будут болеть за итальянцев, кроме англичан», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

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