Тьяго Мотта возглавил итальянскую «Специю»
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Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» и «Интера» Тьяго Мотта стал главным тренером «Специи». Стороны подписали контракт сроком на три года, информирует официальный сайт клуба.
38-летний бывший хавбек «Барселоны», «Интера», «Дженоа» и «ПСЖ» закончил профессиональную футбольную карьеру в 2018 году и провёл один сезон в качестве тренера молодёжной команды «ПСЖ». Последним местом работы Тьяго является «Дженоа», он проработал в Италии два месяца. Осенью 2020 года сообщалось, что Мотта может возглавить «ПСЖ».
Ранее «Специю» покинул Винченцо Итальяно, который возглавил «Фиорентину». Клуб выступил с заявлением по поводу ситуации с Итальяно, недавно продлившим контракт со «Специей», обвинив специалиста в неуважении.
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