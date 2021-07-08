Донецкий «Олимпик» снялся с чемпионата Украины

Донецкий «Олимпик» на своём официальном сайте объявил о снятии клуба с чемпионата Украины и приостановке профессиональной деятельности.

«Нами принято решение о снятии команды с розыгрыша УПЛ следующего сезона! Это непростой, но вместе с тем обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце.

Хочу поблагодарить всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье. За все те незабываемые моменты, которые мы с вами пережили, испытывая разные эмоции, как в хорошие, так и в сложные для клуба времена.

За эти годы нам удалось дать билет в жизнь многим мальчишкам, влюблённым в футбол. Некоторые наши воспитанники и вовсе прошли с клубом яркий и увлекательный путь от воспитанника академии до дебютанта Лиги Европы, когда в 2017 году знаменитый хит Ярослава Евдокимова стал ассоциироваться для всей футбольной общественности с «донецкими фантазёрами».

Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку.

Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб «Олимпик» снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями. А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол в Украине любят, и мы гордимся, что ФК «Олимпик» Донецк навсегда останется в его истории!» — приводит официальный сайт «Олимпика» слова президента клуба Владислава Гельзина.