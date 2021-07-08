Шевченко объяснил, за счёт чего Италия может обыграть Англию в финале Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, за счёт чего сборная Италии может обыграть сборную Англии в финале чемпионата Европы — 2020.

«Англия — хорошая команда, но до сих пор они не встречались с соперником, который действительно пытался бы их прессинговать. Это то, что у Италии очень хорошо получается, и это может быть определённым преимуществом для «адзурра» перед финальным матчем.

Атмосфера станет настоящим козырем для Англии на «Уэмбли» в финале. Однако у каждой команды есть свои слабые места, и Италия наверняка изучит сильные и слабые стороны соперника перед важнейшей игрой», — цитирует Шевченко Football Italia.

Матч финала Евро-2020 Италия — Англия пройдёт в воскресенье, 11 июля. Начало — в 22:00 мск.