Шевченко объяснил, за счёт чего Италия может обыграть Англию в финале Евро-2020
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил, за счёт чего сборная Италии может обыграть сборную Англии в финале чемпионата Европы — 2020.
«Англия — хорошая команда, но до сих пор они не встречались с соперником, который действительно пытался бы их прессинговать. Это то, что у Италии очень хорошо получается, и это может быть определённым преимуществом для «адзурра» перед финальным матчем.
Атмосфера станет настоящим козырем для Англии на «Уэмбли» в финале. Однако у каждой команды есть свои слабые места, и Италия наверняка изучит сильные и слабые стороны соперника перед важнейшей игрой», — цитирует Шевченко Football Italia.
Матч финала Евро-2020 Италия — Англия пройдёт в воскресенье, 11 июля. Начало — в 22:00 мск.
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