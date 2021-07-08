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Каспер Шмейхель побил рекорд отца по сейвам за один матч Евро в составе сборной Дании

Каспер Шмейхель побил рекорд отца по сейвам за один матч Евро в составе сборной Дании
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Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии (1:2 ДВ) установил историческое достижение.

В матче с британцами Шмейхель сделал 8 сейвов — это рекорд среди всех голкиперов сборной Дании за один матч чемпионата Европы. Таким образом, в этом показателе Каспер превзошёл своего отца, Петера Шмейхеля, которому принадлежал прежний рекорд — 7 спасений в одном матче континентального первенства.

Напомним, в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии встречалась с национальной командой Дании. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой английской национальной команды в дополнительное время со счётом 2:1.

Англичане вышли в финал Евро-2020, где встретятся с национальной командой Италии, ранее обыгравшей Испанию (1:1, 4:2 — по пенальти).

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё трогательная история с матча Евро от нашего гостя.

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