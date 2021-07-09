Клаттенбург: несмотря на ситуацию со Стерлингом, общее судейство на Евро – выдающееся

Бывший арбитр английской Премьер-лиги Марк Клаттенбург высказался об уровне судейства на текущем чемпионате Европы – 2020.



«Нельзя избежать неоднозначного характера победы Англии над Данией в дополнительное время. Некоторые считают, что на Рахиме Стерлинге сфолили, другие — нет. Важно то, что голландский рефери Дэнни Маккели видел ситуацию в режиме реального времени, а VAR не отменил пенальти, потому что это не было явной и очевидной ошибкой.



Итак, Англия сейчас в финале Евро-2020. Что бы вы ни думали о ситуации со Стерлингом, общее судейство на этом турнире можно охарактеризовать только как выдающееся.



Это отличная реклама для судейства по всей Европе. Судьи уже на старте решили, что они не собираются реагировать на катающихся по полю игроков. Актёрская игра ни к чему не приведет.



В этом турнире в среднем 23 фола за игру — и это самый низкий показатель за всю историю чемпионатов Европы. Чёрт, на Евро-2004 совершалось в среднем 39 фолов за игру! Наряду с меньшим количеством фолов уменьшаются и предупреждения. На Евро-2016 была показана 201 жёлтая карточка, а на Евро-2020 — 143. Такое ощущение, что этот турнир проходит в отличном настроении.



Видеообзоры были точными и быстрыми. В прошлом сезоне в Лиге чемпионов время, необходимое VAR для принятия решения, составляло 120 секунд. На этом чемпионате Европы прошло менее 100 секунд, и они вмешиваются только тогда, когда это необходимо для явных и очевидных ошибок», — сообщил Клаттенбург в колонке для Daily Mail.

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