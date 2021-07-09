Чалов: играю на таком уровне благодаря Гончаренко

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о бывшем главном тренере команды Викторе Гончаренко, ныне возглавляющем «Краснодар».
«У меня нет объяснения, почему у Гончаренко в ЦСКА перестало получаться. Мы всё делали как обычно, готовились, разбирали соперников. Наверное, это какая-то череда ошибок, которая привела к таким последствиям. Думаю, это больше вопрос к Виктору Михайловичу.
Гончаренко очень многое в меня вложил. Благодаря ему я сейчас играю на таком уровне. После отставки я ему позвонил, мы попрощались на хорошей ноте. Сейчас держим связь, Виктор Михайлович может написать, поздравить с голом. Но только не с голом «Краснодару», ха-ха. Когда мы играли весной, никто не думал, что это был матч с командой бывшего тренера. Но для меня эта игра была важна — в предыдущем туре я вышел на замену и забил «Уфе», а с «Краснодаром» вышел в стартовом составе, получил шанс. После матча, кстати, перекинулись парой фраз с Виктором Михайловичем и с Васей Березуцким. Пошутили, посмеялись — всё как обычно», — сказал Чалов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 9 июля 2021
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