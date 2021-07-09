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В «Спартаке» рассказали, как планируют провести церемонию вручения серебряных медалей

В «Спартаке» рассказали, как планируют провести церемонию вручения серебряных медалей
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Директор «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал, как красно-белые планируют провести церемонию вручения серебряных медалей.

«Мы проведём скромную и закрытую церемонию вручения серебряных медалей на одной из тренировок команды», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, 5 июля московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче с хорватской командой «Шибеник». Встреча прошла на стадионе «Ландскрон» в Филлахе (Австрия) и завершилась со счётом 4:2. Эта победа стала для «Спартака» первой под руководством нового главного тренера Руя Витории. В предыдущих товарищеских матчах московская команда проиграла «Нефтчи» (1:2) и сыграла вничью с «Браво» (2:2).

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