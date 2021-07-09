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«Ливерпуль» подписал долгосрочный контракт с Харви Эллиоттом

«Ливерпуль» подписал долгосрочный контракт с Харви Эллиоттом
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«Ливерпуль» на своём официальном сайте сообщил о заключении нового долгосрочного контракта с полузащитником Харви Эллиоттом.

«Особое чувство от возможности представлять «Ливерпуль» будет со мной всё время, пока я здесь. Надеюсь, это продлится долго. В моём случае это особенно актуально, ведь я, как и моя семья, болею за клуб. Здорово, что они могут гордиться мной. Но усердная работа продолжается», — сказал Харви.

Ранее суд назначил сумму, которую «Ливерпуль» должен выплатить «Фулхэму», за который Эллиотт выступал до этого.

Эллиотт перешёл в «Ливерпуль» летом 2019 года, а прошлый сезон провёл на правах аренды в «Блэкберне». 18-летний хавбек провёл 41 матч в Чемпионшипе, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

Видео шикарного гола Эллиотта за молодёжку «Ливерпуля»:

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