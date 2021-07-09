Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Интера», на которого претендует ЦСКА, заинтересовал ещё один клуб

Защитник «Интера», на которого претендует ЦСКА, заинтересовал ещё один клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Левый фланговый защитник миланского «Интера» Далберт продолжает привлекать внимание европейских клубов.

Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», вслед за ЦСКА заинтересованность в услугах 27-летнего бразилького футболиста выразил «Трабзонспор».

Ранее сообщалось, что «Интер» просит за Далбета € 6-7 млн. Также появлялась информация, что ЦСКА может сделать первое предложение по игроку на этой неделе.

Минувший сезон Далберт провёл во французском «Ренне» на правах аренды. Бразилец сыграл в 13 матчах Лиги 1 и сделал одну голевую передачу. Защитник присоединился к миланцам в 2017 году, а до этого выступал за «Ниццу», «Виторию Гимарайнш» и «Академику ди Визеу». Его контракт с «Интером» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника в € 4 млн.

Новость по теме
ЦСКА может предложить «Интеру» Щенникова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021