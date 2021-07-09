Защитник «Интера», на которого претендует ЦСКА, заинтересовал ещё один клуб

Левый фланговый защитник миланского «Интера» Далберт продолжает привлекать внимание европейских клубов.



Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», вслед за ЦСКА заинтересованность в услугах 27-летнего бразилького футболиста выразил «Трабзонспор».



Ранее сообщалось, что «Интер» просит за Далбета € 6-7 млн. Также появлялась информация, что ЦСКА может сделать первое предложение по игроку на этой неделе.



Минувший сезон Далберт провёл во французском «Ренне» на правах аренды. Бразилец сыграл в 13 матчах Лиги 1 и сделал одну голевую передачу. Защитник присоединился к миланцам в 2017 году, а до этого выступал за «Ниццу», «Виторию Гимарайнш» и «Академику ди Визеу». Его контракт с «Интером» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость левого защитника в € 4 млн.

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