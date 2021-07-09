Сборная Венгрии проведёт два матча без зрителей из-за дискриминационного поведения фанатов

Сборная Венгрии проведёт два домашних матча без зрителей из-за дискриминационного поведения фанатов команды, сообщает сайт УЕФА.

Решение дисциплинарного комитета принято после матчей групповой стадии Евро-2020 со сборными Португалии, Франции и Германии. Наказание распространяется и на третью игру, правда, носит условный характер с испытательным сроком два года. Также федерация футбола Венгрии оштрафована на € 100 тысяч. Более того, сборной Венгрии нужно будет разместить баннер с надписью #EqualGame (Равная игра) и логотипом УЕФА.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил визит на матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Германия — Венгрия. Отмена поездки в Мюнхен была связана со скандалом вокруг запрета УЕФА на радужную подсветку стадиона «Альянц-Арена» перед встречей Евро-2020.

На Евро-2020 сборная Венгрии заняла последнее, 4-е место в группе F, набрав два очка.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё трогательная история с матча Евро от нашего гостя.



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