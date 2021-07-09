Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Венгрии проведёт два матча без зрителей из-за дискриминационного поведения фанатов

Сборная Венгрии проведёт два матча без зрителей из-за дискриминационного поведения фанатов
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Венгрии проведёт два домашних матча без зрителей из-за дискриминационного поведения фанатов команды, сообщает сайт УЕФА.

Решение дисциплинарного комитета принято после матчей групповой стадии Евро-2020 со сборными Португалии, Франции и Германии. Наказание распространяется и на третью игру, правда, носит условный характер с испытательным сроком два года. Также федерация футбола Венгрии оштрафована на € 100 тысяч. Более того, сборной Венгрии нужно будет разместить баннер с надписью #EqualGame (Равная игра) и логотипом УЕФА.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил визит на матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Германия — Венгрия. Отмена поездки в Мюнхен была связана со скандалом вокруг запрета УЕФА на радужную подсветку стадиона «Альянц-Арена» перед встречей Евро-2020.

На Евро-2020 сборная Венгрии заняла последнее, 4-е место в группе F, набрав два очка.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» спорят о событиях вокруг турнира. В свежем выпуске разбираем перезагрузку испанцев, особенности Кьезы и скандальный пенальти на Стерлинге. А ещё трогательная история с матча Евро от нашего гостя.

Слушайте там, где удобно:
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в «Яндекс. Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster

Новость по теме
Кьеллини: помню один из первых матчей Кейна за Англию, уже тогда он сильно впечатлил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021