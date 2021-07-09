Кудряшов поблагодарил Черчесова за работу в сборной России
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Бывший защитник турецкого «Антальяспора» Фёдор Кудряшов обратился к Станиславу Черчесову, который покинул пост главного тренера сборной России вчера, 8 июля.
«Огромная Вам благодарность! За всё, что вы делали для меня, для нас, для страны! Удачи, здоровья и достижения своих целей», — написал футболист на своей странице в «Инстаграме».
Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф. Кудряшов принял участие в одном матче континентального первенства.
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