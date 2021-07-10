Манчини поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Италии с Англией в финале Евро

Главный тренер национальной команды Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от предстоящего матча с Англией в финале Евро-2020.
«Мы должны быть очень сосредоточенными, но также нужно получать удовольствие от игры, потому что это футбольный матч. Вы не можете играть в футбол, если вы напряжены и пребываете в стрессе. Нам нужно оказывать давление на соперников, но при этом стараться наслаждаться всем — это единственный способ победить в финале.
Будут ли болельщики оказывать большее давление на Англию? Что ж, это мы должны оказывать на них давление. Конечно, матчи нужно играть до конца. Англия — отличная команда: они сильны физически и технически, они сражаются. Нам тоже придется сражаться до самого конца, — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.
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