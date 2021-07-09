Великое было поколение – будут ли так же вспоминать современное?

Ровно 15 лет назад Италия выиграла Кубок мира. Где сейчас герои ЧМ-2006

В 2006 году сборная Италии стала четырёхкратным чемпионом мира. Команда Марчелло Липпи уверенно заняла первое место в группе, обыграв Чехию, Гану и сыграв вничью с США. На пути к финалу «Скуадра адзурра» обыграла Австралию (1:0), Украину (3:0) и Германию (2:0), а в решающем матче с Францией качественнее исполнила пенальти в послематчевой серии. Где теперь герои той незабываемой команды?

Вратарь: Джанлуиджи Буффон, 43 года

Фото: Andreas Rentz / Pier Marco Tacca/Getty Images

На чемпионате мира — 2006 Джиджи сформировал вратарскую бригаду с Анджело Перуцци из «Лацио» и Марко Амелией из «Ливорно». Буффон сыграл все семь матчей на турнире – и пропустил всего два мяча! Вратарь «Ювентуса» оставил ворота в неприкосновенности на групповом этапе в играх с Чехией и Ганой, а в плей-офф – во встречах с Австралией, Украиной и Германией. По итогам ЧМ Буффон был признан лучшим вратарём турнира и удостоен приза Льва Яшина.

Сейчас легендарный голкипер вернулся в «Парму», подписав контракт до 30 июня 2023 года.

Защитник: Фабио Гроссо, 43 года

Фото: Alex Livesey / Vincenzo Izzo/Getty Images

Гроссо стал героем чемпионата мира — 2006. В его активе решающий пенальти, заработанный в матче 1/8 финала с Австралией, победный гол в полуфинале в ворота Германии и реализованный одиннадцатиметровый удар в послематчевой серии в финале с Францией. Это был первый трофей в карьере Фабио, после чего они притягивались к нему магнитом. Через месяц после мундиаля Гроссо стал обладателем Суперкубка Италии, через год – чемпионом страны. В 2007 и 2008 году стал двукратным обладателем Суперкубка Франции и выиграл чемпионство.

Получив в 2013 году тренерскую лицензию, чемпион мира вошёл в тренерский штаб молодёжного состава «Ювентуса», а с марта 2021-го возглавляет «Фрозиноне».

Защитник: Фабио Каннаваро, 47 лет

Фото: Alex Livesey / Lintao Zhang/Getty Images

2006 год стал лучшим в карьере Каннаваро. Фабио сыграл во всех матчах, выводя на поле сборную в качестве капитана. Защитник удостоился нескольких наград по итогам 2006 года, выиграв «Золотой мяч» и став лучшим футболистом мира по версии ФИФА и World Soccer и футболистом года в Италии. После ЧМ-2006 Каннаваро перешёл в «Реал», с которым выиграл два чемпионства подряд.

На данный момент Фабио – главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд».

Защитник: Марко Матерацци, 47 лет

Фото: Shaun Botterill / Emilio Andreoli/Getty Images

В сезоне-2005/2006 Матерацци наконец-то выиграл чемпионат Италии после двух третьих мест и одного второго. Марко отправился на турнир в приподнятом настроении и там тоже отличился — забил Чехии и Франции и спровоцировал Зидана на его знаменитый удар головой и удаление. После этого Матрица в сезоне-2006/2007 стал лучшим бомбардиром Серии А среди защитников, наколотив 10 голов. А ещё через три года взял пятый титул чемпиона Италии и кубок Лиги чемпионов.

Матерацци проработал тренером три года, после чего отошёл от футбола. Теперь он участвует в рекламных проектах, путешествует, работает экспертом – короче, живёт в своё удовольствие.

Защитник: Джанлука Дзамбротта, 44 года

Фото: Giuseppe Cacace / Emilio Andreoli/Getty Images

Защитник «Ювентуса» отметился победным голом в четвертьфинальном матче с Украиной и вошёл в символическую сборную ЧМ. По окончании мундиаля и коррупционного скандала в Серии А Дзамбротта перешёл в «Барселону» и выиграл Суперкубок Испании.

С 2013 по 2017 год итальянец пробовал себя на тренерском поприще, но отошёл от этого и сейчас работает в SoBe Sport (ведущая коммуникационная и спортивная маркетинговая компания для профессиональных спортсменов и тренеров).

Полузащитник: Дженнаро Гаттузо, 43 года

Фото: Lars Baron / Francesco Pecoraro/Getty Images

Гаттузо был ключевой фигурой у Липпи на ЧМ-2006 и, сыграв шесть матчей, был включён в сборную 23 звёзд турнира вместе с Франческо Тотти и Андреа Пирло. После чемпионата мира — 2006 Гаттузо выиграл чемпионат и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В мае 2021 года Гаттузо возглавил «Фиорентину», но, пробыв в команде месяц, покинул клуб из-за разногласий с руководством по вопросам трансферной политики.

Полузащитник: Симоне Перротта, 43 года

Фото: Sandra Behne / Pier Marco Tacca/Getty Images

Один из пяти игроков, принявших участие во всех матчах ЧМ-2006. А вот чемпионом Италии за 18 лет Симоне так и не стал. Полузащитник выигрывал Кубок Интертото, дважды Кубок и Суперкубок страны.

Сейчас Перротта занимает должность вице-президента федерации футбола Италии.

Полузащитник: Андреа Пирло, 42 года

Фото: Alexander Hassenstein / Alessandro Sabattini/Getty Images

Двукратный победитель Лиги чемпионов забил Гане на ЧМ-2006 и трижды признавался лучшим игроком матча. В полуфинале он отметился голевой передачей на Фабио Гроссо, в финале – на Матерацци, а в серии послематчевых пенальти реализовал свой удар. По итогам года Андреа занял девятое место в борьбе за «Золотой мяч» и первое среди полузащитников.

В августе 2020-го Пирло возглавил «Ювентус», но, несмотря на победу в Кубке и Суперкубке Италии, 28 мая был уволен. Под руководством Андреа «Ювентус» впервые за девять лет не смог выиграть Серию А, заняв четвёртое место.

Полузащитник: Мауро Каморанези, 44 года

Фото: Shaun Botterill / Claudio Villa/Getty Images

Каморанези был задействован в пяти матчах на ЧМ-2006, но результативными действиями не отметился. Выиграв со сборной Италии чемпионат мира, Мауро продолжил играть за «Ювентус» и стал чемпионом Серии B.

Сейчас Каморанези строит тренерскую карьеру. Правда, не очень успешно: после увольнения из «Марибора» в феврале 2021 года он временно безработный.

Нападающий: Франческо Тотти, 44 года

Фото: Robert Cianflone / Claudio Villa/Getty Images

Тотти рисковал пропустить чемпионат мира — 2006, так как только за несколько недель до старта начал полноценно тренироваться после травмы. Франческо не блистал в Германии, но голом всё же отметился — Австралии на 90+5-й минуте с пенальти. После финального свистка матча с Францией Тотти не сдерживал эмоций.

«Как после таких эмоций расстаться со сборной? С одной стороны, уйти чемпионом мира – очень красиво. С другой стороны, на таком фоне хочется играть ещё и ещё. Поэтому на сегодня шансы на то, что я уйду, пятьдесят на пятьдесят. Нашей команде я бы поставил по десятибалльной системе «десятку», а вот лично я наиграл на «семёрку». Но большего сделать не мог из-за последствий серьёзной травмы, полученной ещё зимой. Моё мнение о Зидане? Он один из лучших игроков мира, что ещё раз доказал, исполнив пенальти именно таким образом», – сказал нападающий.

После завершения карьеры Франческо был назначен директором «Ромы». Поработав два года, Тотти оставил эту должность и в начале 2020-го создал в Риме два скаутинговых агентства для поиска молодых и перспективных игроков.

Нападающий: Лука Тони, 44 года

Фото: Sandra Behne / Emilio Andreoli/Getty Images

В последнем перед ЧМ-2006 чемпионате Италии Тони забил 31 гол в 38 матчах, став лучшим бомбардиром. Лука сыграл шесть игр на чемпионате мира и дважды огорчил сборную Украины. После мундиаля итальянец перешёл в «Баварию» и там тоже стабильно забивал (24 гола в сезоне-2007/2008). В том же году Тони выиграл единственное чемпионство в карьере, взяв титул в Бундеслиге.

Нападающий завершил карьеру в 2016 году и сейчас работает экспертом на ТВ. Совсем недавно оценивал шансы Кокорина закрепиться в «Фиорентине».

Полузащитник: Даниэле Де Росси, 37 лет

Фото: Giuseppe Cacace / Claudio Villa/Getty Images

Ожидалось, что Де Росси будет игроком стартового состава на ЧМ-2006. Однако за красную карточку в игре с США Даниэле получил четырёхматчевую дисквалификацию. В итоге Де Росси появился на поле в финале, выйдя на замену и реализовав пенальти в послематчевой серии.

В марте 2021 года чемпион мира вошёл в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии и уже точно получит медаль Евро. Вопрос только, какого достоинства она будет.

Нападающий: Винченцо Яквинта, 41 год

Фото: Andreas Rentz / Massimiliano Ferraro/Getty Images

Удивительно, но Яквинта за время игровой карьеры выиграл два трофея – чемпионство Италии в сезоне-2012/2013 и чемпионат мира в 2006 году. Нападающий побывал на двух мундиалях и на обоих сыграл заметную роль. В 2006 году Винченцо забил второй мяч в ворота Ганы и сыграл пять матчей (включая полуфинал и финал). Четыре года спустя форвард отличился с пенальти в матче с Новой Зеландией.

В 2015 году игроку было предъявлено обвинение в хранении огнестрельного оружия и связях с калабрийской мафией ндрангетой. В октябре 2018-го его приговорили к двум годам лишения свободы. Отец Винченцо получил 19 лет лишения свободы.

Нападающий: Алессандро Дель Пьеро, 46 лет

Фото: Ben Radford / Sebastian Reuter/Getty Images

Дель Пьеро сыграл в пяти матчах из семи на мундиале и отличился голом на 120+1-й минуте в полуфинале в матче с Германией. В финале Алессандро вышел на поле в конце основного времени и реализовал пенальти в послематчевой серии. Чемпионат мира 2006 года стал последним в его карьере: на ЧМ-2010 Марчелло Липпи его не взял.

Сейчас Дель Пьеро занимается ресторанным бизнесом.

Главный тренер: Марчелло Липпи, 73 года

Фото: Shaun Botterill / Lintao Zhang/Getty Images

Первый заход Липпи в сборную Италии был более успешным, чем второй. Итальянец выиграл чемпионат мира и через три дня покинул сборную. Вернувшись в 2008 году, Марчелло установил рекорд, проведя 31 матч подряд без поражений. На чемпионате мира — 2010 итальянцы провалились, заняв последнее место в группе, а Липпи, взяв ответственность на себя, покинул сборную. Позже итальянский специалист возглавил «Гуанчжоу Эвергранд», а затем – сборную Китая.

В январе 2019 года Липпи покинул китайскую национальную команду, а в октябре 2020-го объявил о завершении карьеры: «Я определённо завершил карьеру тренера. Похоже, этого достаточно».