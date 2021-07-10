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Сборная Колумбии обыграла Перу в матче за третье место Кубка Америки

Сборная Колумбии обыграла Перу в матче за третье место Кубка Америки
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Завершился матч за третье место Кубка Америки, в котором национальная команда Колумбии встречалась со сборной Перу. Встреча прошла в Бразилиа на стадионе «Манэ Гарринча – Национальный» и завершилась победой колумбийцев со счётом 3:2.

Сборная Перу открыла счёт в матче на 45-й минуте. Гол в свой актив записал Йосимар Йотун. В начале второго тайма колумбийцы сравняли счёт после точного удара Хуана Куадрадо. На 66-й минуте Луис Диас забил второй мяч за сборную Колумбии. На 82-й минуте Джанлука Лападула сравнял счёт. Победный гол в матче за сборную Колумбии на четвёртой компенсированной минуте забил Диас.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины встретится с Бразилией. Матч состоится 11 июля.
Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.

Кубок Америки. За 3-е место
10 июля 2021, суббота. 03:00 МСК
Колумбия
Окончен
3 : 2
Перу
0:1 Йотун – 45'   1:1 Куадрадо – 49'   2:1 Диас – 66'   2:2 Лападула – 82'   3:2 Диас – 90+4'
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