В ближайшие дни «Лестер» может пополниться экс-защитником «Челси»

31-летний английский крайний защитник Райан Бертранд достиг договорённости о подписании контракта с «Лестер Сити» и в ближайшее дни официально пополнит состав «лис». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Как отмечает источник, футболист заключит с «Лестером» контракт до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон.



Напомним, с 2005 по 2015 год Бертранд принадлежал лондонскому «Челси», но за это время успел провести лишь 57 встреч за «аристократов», в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи. После многочисленных аренд в 2015 году он стал полноценным игроком «Саутгемптона», перейдя за € 13,3 млн. По окончании минувшего сезона его контракт со «святыми» продлён не был и он покинул клуб на правах свободного агента.



В прошлом сезоне Бертранд провёл за «Саутгемптон» 34 встречи во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.