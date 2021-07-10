В ближайшие дни «Лестер» может пополниться экс-защитником «Челси»

31-летний английский крайний защитник Райан Бертранд достиг договорённости о подписании контракта с «Лестер Сити» и в ближайшее дни официально пополнит состав «лис». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, футболист заключит с «Лестером» контракт до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон.
Напомним, с 2005 по 2015 год Бертранд принадлежал лондонскому «Челси», но за это время успел провести лишь 57 встреч за «аристократов», в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи. После многочисленных аренд в 2015 году он стал полноценным игроком «Саутгемптона», перейдя за € 13,3 млн. По окончании минувшего сезона его контракт со «святыми» продлён не был и он покинул клуб на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Бертранд провёл за «Саутгемптон» 34 встречи во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.
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