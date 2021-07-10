Куадрадо отметился голом со штрафного в матче Колумбия – Перу. Ему удалось прошить стенку

Сегодня, в субботу, 10 июля, состоялся матч за третье место Кубка Америки, в котором национальная команда Колумбии встречалась со сборной Перу. Встреча прошла в Бразилиа на стадионе «Манэ Гарринча – Национальный» и завершилась победой колумбийцев со счётом 3:2.
На 49-й минуте 33-летний полузащитник сборной Колумбии Хуан Куадрадо сумел воспользоваться неудачным расположением игроков в стенке перуанцев при штрафном и прошил её своим ударом, благодаря которому колумбийцам удалось сравнять счёт в матче.
Видео гола Куадрадо со штрафного в ворота сборной Перу доступно на «Чемпионате».
В минувшем сезоне Хуан Куадрадо принял участие в 40 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 19 результативными передачами, заработав 18 предупреждений.
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