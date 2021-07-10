Талалаев: Лунёв заслужил переход в «Байер» своей работой и составит конкуренцию Градецки

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о переходе 29-летнего российского голкипера Андрея Лунёва в немецкий «Байер».
«Я рад, что наши игроки попадают в чемпионат такого уровня и в команды, которые ставят серьёзные задачи. Лунёв заслужил это и своей работой составит конкуренцию. Конечно, Градецки хорош. Это и чемпионат Европы показал. До этого он тоже провел стабильный сезон. Но в футболе не бывает никаких гарантий, и конкуренция еще никому не мешала.
Думаю, мы увидим, как Лунёв потихоньку будет отвоёвывать время. Будут какие-то шансы, может кубковые игры. Чем больше наших игроков будут играть в современных и интенсивных чемпионатах, тем больше шансов, что мы сможем достигать больших успехов на уровне сборных», — приводит слова Талалаева официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.
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