Дзюба пожелал удачи Лунёву в «Байере»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба обратился к бывшему партнёру по санкт-петербургскому клубу Андрею Лунёву, который стал игроком «Байера».

«Удачи», — написал Дзюба на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Артёма Дзюбы

Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России, однако в заявку национальной команды на чемпионат Европы — 2020 экс-голкипер «Зенита» не попал.



В минувшем розыгрыше Бундеслиги леверкузенский «Байер» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 34 матчах чемпионата Германии.