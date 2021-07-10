Первый тренер Лунёва отреагировал на переход вратаря в «Байер»

Дмитрий Гуленков, первый тренер вратаря Андрея Лунёва, поделился мнением о переходе голкипера в «Байер».
«Вообще не удивился, когда узнал о переходе Андрея в «Байер», потому что он давно этого хотел. С тех пор, как он попал в «Зенит», ему хотелось уехать в Европу. Исполнил мечту? Исполнит, когда заиграет, тогда можно будет так сказать. Я не бог, чтобы говорить, выиграет он конкуренцию у Градецки или нет, но раз он туда поехал, значит, должен выиграть. Я в это верю. Если бы он не был уверен в себе, этого трансфера бы не было», — сказал Гуленков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Соглашение футболиста с командой рассчитано до 2023 года. Напомним, этим летом у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности.
- 10 июля 2021
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