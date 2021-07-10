Черчесов: а где были Украина и Италия на ЧМ-2018? Сборная России должна созреть

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальной команде необходимо время для выхода на оптимальный уровень.



«Надеюсь, обновлённая команда и без меня продолжит расти. После ухода Акинфеева, Игнашевича, Самедова, Дзагоева, Габулова в коллективе будут всё громче проявлять себя новые лидеры. Как ещё можно выбраться из кризиса? Только работать и прогрессировать. Да, сейчас у сборной переходный этап, но он бывает у каждой команды. Мне кажется, было бы странно повторять все размышления по десятому кругу, поэтому ответ был отчасти шутливым. Но только отчасти. Сборной действительно нужна поддержка. По одному никто не выйдет из кризиса. Только все вместе.



А где были Украина, Дания, Чехия, Италия во время ЧМ-2018? Команда должна созреть», — цитирует Черчесова «Спорт-экспресс».

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