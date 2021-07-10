Кокорин заранее вышел из отпуска, чтобы впечатлить нового тренера «Фиорентины»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин досрочно вышел из отпуска, сообщает «Рейтинг букмекеров».
По информации источника, футболист прибыл в тренировочный центр итальянского клуба 9 июля, на два дня раньше партнёров по команде. Сообщается, что Кокорин проводил индивидуальные занятия, чтобы вернуться в оптимальную форму и произвести впечатление на нового главного тренера «Фиорентины» Винченцо Итальяно. Специалист встретится с российским футболистом завтра, 11 июля. Отмечается, что судьба Кокорина в итальянском клубе решится на сборе, который стартует завтра.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
- 10 июля 2021
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