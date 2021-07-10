Игроки «Анже» проходят военную подготовку вместо тренировок

Игроки «Анже» вместо предсезонных сборов проходят военную подготовку. По мнению главного тренера Жеральда Батикла, это поможет сплотить команду перед стартом нового чемпионата. Соответствующий ролик появился в «твиттере» коллектива.
«Сплоченность, командный дух, преодоление себя», — подписала ролик пресс-служба Анже.
Ранее сообщалось, что «Бордо» и «Анже» могут быть исключены из числа участников французской Лиги 1. Решение перевести «Анже» в Лигу 2 связано с финансовыми нарушениями. Клуб подал апелляцию. Владелец «Анже» Саид Шабан заявил, что на решение повлияло отсутствие определённого документа.
Что касается «Бордо», то решение DNCG связано с нежеланием американской компании King Street, владеющей клубом, финансировать его. Клуб хочет приобрести экс-владелец «Лилля» Жерар Лопес. Он рассчитывает, что апелляция «Бордо» также будет удовлетворена.
- 10 июля 2021
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