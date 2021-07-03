«Бордо» и «Анже» могут исключить из Лиги 1

«Бордо» и «Анже» могут быть исключены из числа участников французской Лиги 1. Как сообщает Get French Football News, такое решение предварительно принято национальным директоратом по управлению (DNCG) – организацией, которая мониторит финансовые отчёты французских клубов.

Решение перевести «Анже» в Лигу 2 связано с финансовыми нарушениями. Клуб подал апелляцию. Владелец «Анже» Саид Шабан заявил, что на решение повлияло отсутствие определенного документа.

Что касается «Бордо», то решение DNCG связано с нежеланием американской компании King Street, владеющей клубом, финансировать его. Клуб хочет приобрести экс-владелец «Лилля» Жерар Лопес. Он рассчитывает, что апелляция «Бордо» также будет удовлетворена.