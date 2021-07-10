В Ростове усилены коронавирусные ограничения, для «Ростов Арены» сделано исключение

10 июля правительство Ростовской области усилило коронавирусные ограничения на территории региона. Соответствующим документом был введён запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями. Исключение сделано для стадиона «Ростов Арена», но максимальная заполняемость трибун не должна превышать 50 процентов.



Напомним, новый сезон Российской Премьер-Лиги ростовчане начнут матчем с московским «Динамо». В сезоне-2020/2021 «Ростов» под руководством Валерия Карпина занял девятое место в турнирной таблице российского чемпионата.



Ранее руководство Калининградской области разрешило проведение матча Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом» в Калининграде. Максимальная вместимость стадиона «Калининград» составит не более 70 процентов от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора.

Новость по теме «Зенит» выступил с заявлением о коронавирусных ограничениях в Санкт-Петербурге