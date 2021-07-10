Сборные Словении и России проведут матч отбора ЧМ-2022 в Мариборе

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Словения — Россия состоится 11 октября на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения), сообщается на официальном сайте РФС. Начало встречи — в 21:45 мск.
Последний раз национальные команды России и Словении играли в Мариборе в ответном стыковом матче за право выхода в финальную часть чемпионата мира 2010 года. Игра прошла 18 ноября 2009 года. Тогда словенцы одержали победу со счётом 1:0 и попали на турнир в ЮАР.
Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H. На первом месте в группе расположилась хорватская команда (6). Сборная Словакии (5) — на третьем месте, Кипр (4) — на четвёртой строчке, Словения (3) — на пятом месте. Замыкает таблицу национальная команда Мальты (1).
- 10 июля 2021
-
16:42
-
16:38
-
16:30
-
16:04
-
15:52
-
15:38
-
15:32
-
15:29
-
15:06
-
14:58
-
14:53
-
14:47
-
14:42
-
14:41
-
14:35
-
14:18
-
13:56
-
13:55
-
13:40
-
13:36
-
13:26
-
13:16
-
13:02
-
12:59
-
12:47
-
12:38
-
12:31
-
12:16
-
12:15
-
11:59
-
11:48
-
11:42
-
11:41
-
11:23
-
11:12