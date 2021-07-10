Сборные Словении и России проведут матч отбора ЧМ-2022 в Мариборе

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Словения — Россия состоится 11 октября на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения), сообщается на официальном сайте РФС. Начало встречи — в 21:45 мск.

Последний раз национальные команды России и Словении играли в Мариборе в ответном стыковом матче за право выхода в финальную часть чемпионата мира 2010 года. Игра прошла 18 ноября 2009 года. Тогда словенцы одержали победу со счётом 1:0 и попали на турнир в ЮАР.

Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, занимает второе место в турнирной таблице группы H. На первом месте в группе расположилась хорватская команда (6). Сборная Словакии (5) — на третьем месте, Кипр (4) — на четвёртой строчке, Словения (3) — на пятом месте. Замыкает таблицу национальная команда Мальты (1).