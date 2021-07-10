«Считаю вас самыми лучшими болельщиками». Лунёв обратился к фанатам «Зенита»

Вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв обратился к болельщикам «Зенита».



«Здравствуйте, дорогие болельщики «Зенита», дорогой вираж! Я хотел бы вас искренне поблагодарить за то проведённое время, которое мы прошли вместе. Четыре с половиной года – это довольно большой временной отрезок. За это время, я надеюсь, дарил вам не только огорчения, но и радостные моменты. Я всегда старался быть искренним, таким какой я есть. Всегда профессионально относился к своему делу и старался давать максимум для команды, для достижения поставленных целей и результатов. Хочу вас от всего сердца поблагодарить за вашу поддержку! Лёгкие моменты, трудные моменты…



За это время мы выиграли три чемпионства, Кубок и Суперкубок. Всегда вы были рядом, были неотъемлемой частью этих успехов. Честно говоря, я волнуюсь и немного хаотично мысли в голове двигаются. Хочу искренне сказать спасибо за то, что всегда вас слышал за спиной, всегда вы были перед глазами. Считаю вас самыми лучшими болельщиками, вы и сами это знаете, это даже не обсуждается. Всегда буду помнить те эмоции, которые вы давали. Были хорошие и плохие моменты, но я надеюсь, что останусь в памяти и сердцах как позитивный парень и трудяга, который делал всё, чтобы команда добивалась результата. Я хочу вам просто сказать большое человеческое спасибо! Ваш Андрей Лунёв», — сказал вратарь в своём «инстаграме».

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