Появилось фото мяча Лиги чемпионов сезона-2021/2022

На портале Footyheadlines, который специализируется на фото футбольных форм и аксессуаров, появилось изображение мяча Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Базовый цвет мяча — белый. На нём присутствуют картинки звёзд, которые выполнены в различных цветах — чёрном, оранжевом, жёлтом, красном, розовом. Цвета на звёздах переходят из одного в другой. Также на мяче традиционно присутствует логотип Лиги чемпионов УЕФА с надписью «официальный мяч Лиги чемпионов». Техническим спонсором является фирма adidas.

Победителем минувшего розыгрыша Лиги чемпионов является лондонский «Челси». В финале турнира синие обыграли «Манчестер Сити». Встреча закончилась в основное время. Единственный гол на 42-й минуте забил хавбек «Челси» Кай Хаверц.