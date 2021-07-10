Появилось фото мяча Лиги чемпионов сезона-2021/2022
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На портале Footyheadlines, который специализируется на фото футбольных форм и аксессуаров, появилось изображение мяча Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Базовый цвет мяча — белый. На нём присутствуют картинки звёзд, которые выполнены в различных цветах — чёрном, оранжевом, жёлтом, красном, розовом. Цвета на звёздах переходят из одного в другой. Также на мяче традиционно присутствует логотип Лиги чемпионов УЕФА с надписью «официальный мяч Лиги чемпионов». Техническим спонсором является фирма adidas.
Победителем минувшего розыгрыша Лиги чемпионов является лондонский «Челси». В финале турнира синие обыграли «Манчестер Сити». Встреча закончилась в основное время. Единственный гол на 42-й минуте забил хавбек «Челси» Кай Хаверц.
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