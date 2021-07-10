«Спартак» объявил итоговую заявку на предсезонный турнир

«Спартак» назвал имена футболистов, которые примут участие в предсезонном турнире «Кубок Матч Премьер». В итоговую заявку красно-белых попали:



Александр Максименко, Александр Селихов, Артём Ребров, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Лукас Айртон, Илья Кутепов, Илья Гапонов, Руслан Литвинов, Андрей Ещенко, Николай Рассказов, Виктор Мозес, Роман Зобнин, Алекс Крал, Квинси Промес, Зелимхан Бакаев, Артём Тимофеев, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Максим Глушенков, Александр Соболев, Джордан Ларссон, Георгий Мелкадзе и Педро Роша.



Сейчас команда готовится к предстоящему сезону в Москве. 5 июля московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче с хорватской командой «Шибеник». Встреча прошла на стадионе «Ландскрон» в Филлахе (Австрия) и завершилась со счётом 4:2. Эта победа стала для «Спартака» первой под руководством нового главного тренера Руя Витории. В предыдущих товарищеских матчах московская команда уступила «Нефтчи» (1:2) и сыграла вничью с «Браво» (2:2).

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