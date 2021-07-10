Месси и Неймар выбраны лучшими игроками Кубка Америки

Группа технических исследований КОНМЕБОЛ выбрала двух футболистов в качестве лучших игроков Кубка Америки — форвардов Лионеля Месси (Аргентина) и Неймара (Бразилия), сообщает пресс-служба конфедерации.



Неймар забил на турнире два гола, сделал три результативные передачи. На счету Месси четыре забитых мяча и пять голевых передач. «Невозможно выбрать только одного игрока, потому что на этом турнире двое лучших», — отметили в группе.

В финале Кубка Америки сборной Аргентины, которая в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1, 3:2 в с.п.), предстоит сыграть с национальной командой Бразилии, которая в своём полуфинале одолела Перу (1:0). Решающий матч состоится в ночь на 11 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.