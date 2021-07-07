Месси отреагировал на слова Неймара о том, что Бразилия обыграет Аргентину

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал слова нападающего сборной Бразилии Неймара про победу над Аргентиной в финале Кубка Америки — 2021.

«Мы оба в финале. Неймар сказал это, потому что мы друзья. Это финал, которого мы все ждали, это Аргентина — Бразилия. Будет очень равная и сложная игра», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

Нападающий сборной Бразилии Неймар ранее назвал Аргентину желаемым соперником по финалу Кубка Америки — 2021, а также выразил уверенность, что трофей достанется его команде.

В финале Кубка Америки сборной Аргентины, которая в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1, 3:2 в с.п.) предстоит сыграть с национальной командой Бразилии, которая в своём полуфинале одолела Перу (1:0). Решающий матч состоится в ночь на 11 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.