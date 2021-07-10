«Спартак-2» и «Краснодар-2» не выявили победителя в первом туре ФНЛ

«Спартак-2» принимал «Краснодар-2» в матче первого тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила на одном из полей «Академии Спартак имени Ф. Черенкова» и завершилась с ничейным счётом 0:0.
Команды создавали моменты, однако реализовать их не удалось. В середине второго тайма «быки» остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил нападающий Руслан Апеков. Однако красно-белым не получилось использовать численное большинство, встреча завершилась нулевой ничьей. Таким образом, «Спартак-2» и «Краснодар-2» зарабатывают по одному очку в первом туре ФНЛ.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко из Владивостока. Ассистентами были Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону) и Дмитрий Серебряков (Химки). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).
- 10 июля 2021
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