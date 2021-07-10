Слуцкий высказался о двух предстоящих матчах со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после первого матча на Кубке Матч Премьер с «Химками» (1:0) высказался о предстоящих матчах со «Спартаком».

«Две встречи со «Спартаком» за 10 дней? Думаю, эта ситуация сложностей не представляет. С одной стороны, это может быть и проблема, с другой стороны, мы увидим соперника внутри, поймём. Думаю, что такая же оценка и у «Спартака». С одной стороны, они будут вынуждены раскрыть какие-то свои планы, тактику и расстановку. С другой стороны, они так же увидят всё то же самое в исполнении соперника.

Люди же как-то играют по два матча в еврокубковых соревнованиях, ещё где-то. Мне кажется, что это несколько надуманная проблема, потому что ты всё равно ничего спрятать не можешь. Если бы мы играли с другой командой на Кубке Матч Премьер, они бы так же эти матчи смотрели. И мы бы смотрели их другие матчи», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

«Рубин» в товарищеском турнире сыграет со «Спартаком» 14 июля. Спустя 10 дней команды сыграют друг с другом в РПЛ.